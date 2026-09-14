Cina, a Shenzhen aumentano gli spazi pet-friendly

Una giornata al centro commerciale con il proprio cane? Dai centri commerciali ai parchi pubblici, gli spazi pet-friendly si stanno diffondendo a Shenzhen, nel sud della Cina. Nota come hub tecnologico della Cina, la città sta rendendo la vita urbana più a misura di animali domestici, offrendo ai residenti più luoghi in cui fare acquisti, rilassarsi e trascorrere del tempo all'aperto con i propri amici a quattro zampe. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)