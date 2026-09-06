PUTIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Operatori controllano apparecchiature elettriche danneggiate nella cittadina di Huating, nella città di Putian, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian, il 5 settembre 2026. Dopo la conclusione, avvenuta ieri, di questa ondata di forti piogge a Putian, le acque delle inondazioni si sono gradualmente ritirate in aree tra cui Huating, che era stata gravemente allagata dal tifone Saudel. Le autorità locali sono quindi passate alla fase di ripresa post-disastro, svolgendo attività tra cui lo sgombero delle strade, il ripristino della fornitura di acqua ed elettricità, il dragaggio ambientale e il reinsediamento dei residenti colpiti.

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