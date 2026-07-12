Cina, a Ordos la Conferenza 2026 sul turismo della Mongolia Interna

La Conferenza 2026 sullo sviluppo del turismo della Mongolia Interna si è tenuta a Ordos dal 10 all'11 luglio. Nel corso dell'evento è stato presentato l'elenco 2026 della Mongolia Interna, che comprende 20 popolari destinazioni turistiche e 10 itinerari di viaggio caratteristici, offrendo nuove possibilità ai viaggiatori e nuovi spunti alle imprese turistiche. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr/ (Fonte video: Xinhua)