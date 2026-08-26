Home Video News Xinhua Cina: a Changsha apre un nuovo spazio espositivo sulla diversità linguistica
Cina: a Changsha apre un nuovo spazio espositivo sulla diversità linguistica
A Changsha, nella provincia centrale cinese dello Hunan, è stato inaugurato un nuovo spazio espositivo dedicato alla ricca diversità linguistica della Cina, che fa rivivere le vaste risorse linguistiche del Paese attraverso esposizioni digitali, reperti culturali ed esperienze immersive. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)