Home Video News Xinhua Cina: Huangyan Dao, un paradiso blu per la fauna marina
Cina: Huangyan Dao, un paradiso blu per la fauna marina
Cosa si nasconde sotto le acque cristalline dell'isola cinese di Huangyan Dao? Un florido mondo sottomarino con 135 specie di coralli costruttori di barriera, 1,8 chilometri quadrati di praterie di fanerogame marine e 94 specie di fauna selvatica protette a livello nazionale. Ora tutelata come riserva naturale nazionale, Huangyan Dao è uno straordinario centro di biodiversità marina nel Mar Cinese Meridionale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)