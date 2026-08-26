Cina, nuova linea ferroviaria ad alta velocità si collega all’hub di Chongqing

La costruzione della ferrovia ad alta velocità Chongqing-Wanzhou ha raggiunto un importante traguardo. Lunedì, i suoi binari sono stati collegati con successo alla stazione ferroviaria di Chongqing Est, il più grande hub ferroviario ad alta velocità della Cina occidentale. Ormai prossima al completamento, la linea, progettata per una velocità di 350 km/h, promette di potenziare i collegamenti e i legami economici nell'area del bacino delle Tre Gole. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)