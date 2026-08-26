Cina: ex insegnante USA celebra impegno comune nella lotta alla desertificazione

L'insegnante statunitense in pensione Ronald Sakolsky si è addentrato in una foresta cresciuta dagli alberelli che aveva contribuito a finanziare nel 1999 e ha dipinto un albero dell'amicizia, per celebrare la sua lunga amicizia con Yin Yuzhen, eroina cinese nella lotta alla desertificazione, e il loro impegno comune per il rimboschimento del deserto. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)