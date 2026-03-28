Cina: a Boao futuro all’insegna di tecnologie green e innovazione

Un corrispondente di Xinhua racconta dalla conferenza annuale del Forum di Boao per l'Asia (BFA), nella provincia insulare cinese di Hainan. Al di là delle sale della conferenza, l'isola offre uno sguardo sul futuro: tetti coperti di pannelli solari, piastrelle a terra che raccolgono silenziosamente la luce del sole, turbine eoliche a forma di fiore che ruotano senza rumore e caffè latte preparati da baristi robot. Al BFA, tecnologie a basse emissioni di carbonio e innovazioni intelligenti mostrano come un futuro più pulito e sostenibile stia già prendendo forma. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc/mca1 (Fonte video: Xinhua)