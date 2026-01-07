Home Video News Xinhua Cina: 10 lanci riusciti dallo spazioporto commerciale di Hainan
Il primo spazioporto commerciale della Cina, il sito di lancio commerciale di veicoli spaziali di Hainan, ha completato con successo 10 lanci consecutivi, portando in orbita 92 satelliti. Con l'insediamento a Wenchang di un numero crescente di realtà tecnologiche, il polo industriale aerospaziale locale sta rapidamente prendendo forma. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)