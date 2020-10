Cibo e sistema immunitario, “La dieta delle diete” di Rosanna Lambertucci

Si chiama "La dieta delle diete", ed è il nuovo libro pubblicato per Mondadori da Rosanna Lambertucci, volto noto della tv ed esperta di alimentazione. Il lavoro approfondisce il rapporto tra cibo e salute, spiegando come gli alimenti rappresentino il fattore primario per il nostro benessere psicofisico. Un fattore, come ha spiegato Lambertucci intervistata da Italpress, fondamentale anche per il rafforzamento del sistema immunitario, la difesa principale del corpo umano contro gli agenti patogeni esterni, a partire dai virus come il Covid 19. fil/mrv/red