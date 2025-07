Cia, Fini incontra Fitto “Impegno comune contro il Fondo unico”

ROMA (ITALPRESS) – Unire le forze per dire no al Fondo unico e sì a una Pac forte e autonoma. Con questo obiettivo, il presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, ha incontrato a Strasburgo membri chiave della politica italiana in Europa, a partire dal vicepresidente esecutivo della Commissione Ue Raffaele Fitto.

“Continuiamo la nostra azione a sostegno della Pac, remando uniti nella stessa direzione. Oggi anche il vicepresidente Fitto ci ha garantito il suo impegno in questa battaglia, per scongiurare il rischio che le risorse agricole, come quelle per la coesione, possano essere diluite in un fondo generale, andando in competizione con altre priorità politiche e scatenando incertezze e disparità tra Stati membri. La Pac deve rimanere la spina dorsale della strategia alimentare e agricola dell’Ue, attraverso la sua natura condivisa, la sua struttura e l’assegnazione specifica delle risorse e per questo il 16 luglio saremo a manifestare a Bruxelles con una nostra delegazione di agricoltori”, ha detto Fini.

Anche le risorse idriche e le aree interne sono state al centro dell’incontro tra Fini e Fitto. Come per la Pac, si tratta di temi prioritari per la Confederazione che necessitano di un’azione europea non più rinviabile. In questo senso, ha spiegato Fini, “il vicepresidente della Commissione Ue ci ha assicurato che le risorse dell’attuale programmazione dei fondi di coesione potranno strategicamente essere utilizzate per investimenti strutturali sull’acqua, come chiesto da Cia, mentre prosegue il lavoro per la tutela e lo sviluppo delle aree interne e rurali, con la futura presentazione di una strategia Ue dedicata”.

