BARI (ITALPRESS) – Si è concluso con un grande successo in termini di partecipazione e contenuti scientifici il Congresso Nazionale della Società Italiana di Urologia (SIU), tenutosi dal 11 al 13 ottobre 2024 presso la Fiera del Levante di Bari. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 1000 urologi provenienti da tutta Italia e dall’estero, confermando l’importanza e l’attrattività del Congresso come punto di riferimento per la comunità urologica.

Durante il Congresso, i partecipanti hanno potuto approfondire varie tematiche cruciali per la professione dell’urologo, come lo screening del tumore della prostata, la transizione delle cure e le ultime tecnologie robotiche, grazie ad interventi di esperti di fama internazionale. Le sessioni scientifiche, le tavole rotonde e i workshop hanno offerto opportunità uniche di networking e di condivisione di best practices, contribuendo a una maggiore integrazione delle conoscenze nel campo dell’urologia.

“Nel nostro quartiere fieristico abbiamo avuto il piacere di ospitare questo importante convegno – ha affermato Gaetano Frulli, presidente di Nuova Fiera del Levante -. La sua buona riuscita è un’ulteriore testimonianza della nostra capacità nel gestire qualsiasi tipo di evento. Come già annunciato, continueremo a lavorare e a specializzarci, per essere pronti a ospitare nuovi appuntamenti legati alla sfera medico-sanitaria”.

Con il saluto del Professore Giuseppe Carrieri, presidente della Siu (Società Italiana di Urologia) e il rinnovato impegno verso la comunità scientifica urologica, si è dato appuntamento a tutti i partecipanti per la celebrazione del prossimo Congresso Nazionale, che si terrà a Sorrento nel 2025 auspicando come affermato dal prof. Vincenzo Mirone Responsabile Ufficio Risorse e Comunicazione Sin che anche in quell’occasione si possano consolidare le relazioni internazionali, sintetizzare le innovazioni in ambito urologico e continuare a promuovere l’eccellenza italiana nella pratica urologica.

– Foto: ufficio stampa Fiera del Levante –

(ITALPRESS).