ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro Tg1 dovrà continuare a essere impeccabile e inattaccabile”. Così il direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, in audizione presso la Commissione di vigilanza Rai. “Quando da esterno mi sono approcciato alla direzione del Tg ho sentito come prima necessità il dovere di parlare con tutti i colleghi, ho cercato di capire bene il funzionamento della Rai per capire una cosa fondamentale: come rinnovarsi restando se stessi. Il piano editoriale che ho presentato prende di petto le esigenze di tutte le redazioni e parte da un filo rosso comune: l’amore per la notizia e l’assoluto gioco di squadra; ho chiesto a tutti di non accontentarsi mai, ho chiesto, ad esempio, agli esteri di fare più reportage, così alla cronaca e all’economia. Per me un tema fondamentale è come raccontare la politica e – prosegue – ho chiesto di tentare nuove strade per dare una mano all’offerta del Tg1. Credo che la sfida sia alla nostra portata e, nell’aver pensato di raccontare la politica in un modo diverso, credo di aver sfondato una porta aperta”.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

