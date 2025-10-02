Chinawood sbarca a Roma con una rassegna di due giorni e cinque film cinesi inediti

ROMA (ITALPRESS) – L’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, l’Istituto Italiano di Cultura di Shanghai, e la Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio, in occasione della visita a Roma della Shanghai Film Distribution and Exhibition Association (SFDEA), organizzano a Roma il 4 e 5 ottobre 2025 una rassegna cinematografica di cinque film cinesi inediti, selezionati dalla SFDEA, sottotitolati in italiano e inglese, che saranno proiettati presso la sala Scena, a Trastevere. Ingresso gratuito. I film sono in programma alla Sala Scena, in via degli Orti d’Alibert 1. Il 4 ottobre alle ore 16:00 Nobody – Regia di Shui Yu Un film d’animazione che segue le avventure di un piccolo demone maialino e dei suoi compagni -rospo, donnola e gorilla – in viaggio verso occidente. Alle ore 19:00 Dance Still – Regia di Muqiu Qin e Hanqi Zhan Due giovani di Pechino, Dongsi e Shitiao, si avventurano negli hutong della capitale alla ricerca di un piccione smarrito per ottenere la ricompensa promessa.

Il 5 ottobre, alle ore 11:00 “The Lychee Road” per la regia di Peng. Da Una commedia storica ambientata negli anni Tianbao della dinastia Tang: un funzionario minore affronta un viaggio estenuante sperando in un riscatto personale. Alle ore 15:00 “The Stage”, regia di Peisi Chen. Ambientato nella Repubblica di Cina, racconta la storia della compagnia Wuqing e del celebre attore Jin Xiaotian, alla vigilia della messa in scena di Addio Mia Concubina, tra incidenti e destini incrociati. Alle ore 17:00 “I Am What I Am 2”, regia di Haipeng Sun. È la storia di A Juan, giovane lavoratore a Shanghai, che accetta di combattere al torneo “Shanghai Fight Night” per salvare dalla rovina la palestra Chuanwu e curare suo padre malato.

