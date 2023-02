Chieti, investe parecchi dei suoi risparmi in Bitcoin ma è una truffa

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti hanno individuato una truffa in materia di criptovalute a danno di un investitore teatino rimasto vittima di sedicenti consulenti che, a seguito di contatti telefonici e spacciandosi per operatori finanziari autorizzati, proponevano vantaggiosi investimenti in Bitcoin da eseguire telematicamente.