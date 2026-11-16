ROMA (ITALPRESS) – Dall’intuizione che portò Eugenio Barsanti e Felice Matteucci a ideare il primo prototipo di motore a combustione interna alle tecnologie che hanno trasformato il nostro modo di muoversi: “un filo conduttore che unisce l’ingegno alla capacità di rendere l’innovazione concretamente utile alle persone”. In questo spirito, spiega una nota, Stellantis ha ricevuto il XXV Premio Internazionale “Barsanti e Matteucci”, che “celebra le eccellenze passate e presenti nel campo della mobilità”. Il prestigioso riconoscimento, istituito dal Comune di Pietrasanta con il Rotary Club Viareggio Versilia, in collaborazione con Bosch e con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Lucca e dell’Università di Pisa, celebra le eccellenze tecnologiche nel settore della mobilità e rende omaggio all’ingegno di Padre Eugenio Barsanti, co-inventore del primo motore a scoppio insieme a Felice Matteucci. A ritirare il premio è stato Aldo Marangoni, Vice President Propulsion Systems – Engines, che ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di ricevere il Premio Barsanti e Matteucci, un riconoscimento che celebra l’ingegno e la capacità di innovare, valori profondamente radicati nella nostra storia. La nostra tradizione industriale ci insegna che il vero valore dell’innovazione sta nella capacità di trasformarla in soluzioni concrete, industrializzarla e renderla accessibile a milioni di persone. E’ quanto abbiamo fatto per generazioni nel campo dei motori e della mobilità ed è la stessa filosofia che oggi applichiamo alle nuove tecnologie: trasformare la complessità tecnologica in innovazioni semplici da utilizzare e capaci di migliorare concretamente la vita dei nostri clienti”.

Quarant’anni di vita professionale hanno permesso ad Aldo Marangoni di ripercorrere, attraverso la propria esperienza, una parte della storia recente di Stellantis e dei suoi brand: dall’internazionalizzazione dei motori FIRE all’evoluzione delle tecnologie common-rail, dalle applicazioni sportive per Abarth ai motori FlexFuel in Brasile, fino al nuovissimo Hurricane 4. Un percorso che mostra come l’innovazione tecnologica possa diventare realtà industriale, raggiungendo mercati e clienti in tutto il mondo. E’ un approccio che ritroviamo oggi in Stellantis, nello sviluppo di motori a combustione interna sempre più efficienti, powertrain ibridi con diversi livelli di elettrificazione (Stellantis guida la classifica delle vendite di autovetture ibride in Europa 30 nei primi nove mesi del 2026), e sistemi di propulsione completamente elettrici. Un percorso che continua con soluzioni innovative come la tecnologia REV, che Stellantis porta per prima sul mercato nordamericano su SUV di grandi dimensioni e pick-up. Tecnologie diverse, unite da un obiettivo comune: offrire soluzioni avanzate e lasciare ai clienti la libertà di scegliere quella più adatta alle proprie esigenze. Dall’intuizione di Barsanti e Matteucci alle tecnologie che stanno ridefinendo il futuro della mobilità, il principio rimane lo stesso: l’innovazione acquista valore quando diventa accessibile e produce un beneficio concreto per milioni di persone. E’ questo uno dei tratti distintivi di Stellantis: trasformare competenze e tecnologie avanzate in soluzioni semplici, accessibili su larga scala e capaci di migliorare concretamente la vita quotidiana.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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