MILANO (ITALPRESS) – In occasione della semifinale di Champions League Milan-Inter, la linea Lilla della Metropolitana milanese fa viaggiare i tifosi delle grandi squadre di Milano verso San Siro. Per l’occasione è stato brandizzato uno dei treni della Metro 5 per la pasta “la Molisana” con i colori neroazzurro e rossonero. Il claim della campagna pubblicitaria è “la Molisana! E dopo 90′ di batticuore solo 14′ dì cottura”.(ITALPRESS).

Photo Credits: ufficio stampa Metro 5