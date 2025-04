Cgil, Landini “Importante rinnovo contratti Chimico Farmaceutico e dell’Energia”

ROMA (ITALPRESS) – “Molto importante il rinnovo dei contratti Chimico Farmaceutico e dell’Energia e Petrolio, sia per i contenuti economici e normativi sia per i tempi dei rinnovi”. Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini in merito al rinnovo dei due contratti nazionali di lavoro, quello di settori del chimico farmaceutico, siglato il 15 aprile, e quello dell’energia e petrolio, sottoscritto il 16 aprile.

Per il leader della Cgil è “un segnale forte per le parti datoriali che invece continuano a tenere bloccati i tavoli contrattuali dei metalmeccanici e delle telecomunicazioni e a rinviare la chiusura del multiservizi mettendo così in discussione, prima ancora del sistema di relazioni industriali, i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).