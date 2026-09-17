Ceuta, Procaccini “Dal governo spagnolo pericolose regolarizzazioni di massa”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Esprimiamo la nostra soddisfazione per un voto che ha raccontato due cose importanti. La prima è il fatto che l'immigrazione rimane una priorità del centrodestra, evidentemente non del centrosinistra, che ritiene invece che si possa addirittura derubricare l'invasione come quella che c'è stata a Ceuta a qualcosa di poco importante, al punto addirittura da celebrare il loro eroe Pedro Sanchez malgrado questi se ne stesse in vacanza a pubblicare playlist mentre c'erano i cadaveri dei migranti che galleggiavano nelle acque territoriali spagnole". Lo ha affermato l'eurodeputato di Fratelli d'Italia e co-presidente del gruppo Ecr, Nicola Procaccini, a margine del voto al Parlamento Ue sulla risoluzione su Ceuta. "Il secondo elemento che sottolineiamo è che quando il governo Meloni si è insediato veniva ritenuto isolato e poco incisivo. Oggi si scopre che invece a essere isolati e poco incisivi sono i governi socialisti, i quali evidentemente non considerano nella giusta maniera cosa significhi un provvedimento come quello delle 500.000 regolarizzazioni, che volutamente è stato inserito nel testo proprio grazie a un emendamento dell'ECR, che racconta come le regolarizzazioni di massa siano un fattore attrattivo che va assolutamente attenzionato e respinto, perché si tratta di qualcosa di estremamente pericoloso". xf4/sat/col4/gtr