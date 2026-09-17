Ceuta, Fidanza “Da Parlamento Ue pragmatismo e non ideologia, avanti così”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - La risoluzione del Parlamento Ue su Ceuta "è molto chiara: le regolarizzazioni di massa sono un pull factor, un fattore di attrazione, e per questo vengono giudicate negativamente dalla maggioranza di quest'Aula". Lo ha detto il capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza, dopo il voto a Strasburgo. "L'unica strada per portare risposte concrete a quello che i cittadini chiedono in questo Parlamento è rafforzare la soluzione del centrodestra, che è l'unico che può dare risposte sui temi dell'immigrazione come sui temi del Green Deal. Quindi ci auguriamo che, forti di un ulteriore esempio come quello di oggi, si possa continuare a lavorare su questa piattaforma alternativa, che è l'unica che risponde con il pragmatismo all'ideologia". xf4/sat/col4/gtr