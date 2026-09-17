Giordania, Ministro Abu Gazaleh “Noi gateway sicuro per le imprese italiane”

MILANO (ITALPRESS) - La Giordania intende elevare il livello di cooperazione con l'Italia e con l'Unione Europea per rafforzare un legame - già molto forte - sia sul piano politico sia su quello economico. È quanto ha dichiarato il Ministro degli Investimenti della Giordania, Tareq Abu Ghazaleh, in un'intervista all'agenzia Italpress rilasciata nel corso della sua visita istituzionale tra Roma e Milano. "Ci posizioniamo, per essere un gateway sicuro verso il mercato locale, regionale e internazionale. La Giordania ha otto accordi di libero scambio, un elemento decisivo nell'espandere le opportunità" ha aggiunto. trl/gsl