Ceuta, Moratti “Parlamento europeo ha scelto di difendere i propri confini”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Oggi il Parlamento europeo ha scelto di difendere i propri confini: abbiamo approvato la risoluzione su Ceuta e, con Forza Italia e il PPE, ho votato convintamente a favore. La sinistra europea ha invece votato contro e con lei la sinistra italiana: una scelta grave, per noi la sicurezza non è ideologia, significa difendere i cittadini, contrastare l'immigrazione irregolare e impedire che i migranti vengano usati come arma di pressione contro l'Europa e su questo non arretriamo. Difendere Ceuta significa difendere l'Europa". Così l'europarlamentare Letizia Moratti. col4/gtr (Fonte: ufficio stampa Letizia Moratti)