ECO 2026, la mobilità sostenibile guarda alle città del futuro

ROMA. (ITALPRESS) - Due giornate di confronto su mobilità sostenibile, trasformazione urbana, innovazione, sicurezza sulle strade e clima. ECO, Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, ha riunito a Roma istituzioni, imprese, esperti, mondo della ricerca e nuove generazioni per discutere di come cambiano gli spostamenti degli italiani e quali sfide attendono le città del futuro. mec/fsc/azn/gtr