Cerioni “Speriamo nel fioretto di imitare le ragazze della spada”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Un oro storico, bravissime le ragazze, il loro tecnico Dario Chiadò e lo staff. Una vittoria che mancava da sempre alle Olimpiadi. Una sola stoccata, ma è bastata per portare a casa questo oro meraviglioso". Da Casa Italia arrivano per le ragazze della spada neo campionesse olimpiche anche i complimenti del ct del fioretto, Stefano Cerioni. "Siamo qui per cercare di portare a casa il massimo, le squadre sono tutte competitive - sottolinea - Cercheremo di fare di tutto e di più per fare come le ragazze della spada. Siamo in buone condizioni, speriamo di riuscire a dare quello che abbiamo dentro nella gara a squadre". gb/eb/gm