Cdp apre sede a Palermo, Gorno Tempini “Sempre più vicini a territori”

"Il nostro impegno, con il nuovo ufficio di Palermo, riguarderà la Sicilia e la Calabria, con una vicinanza più stretta con le imprese e gli enti locali nel momento in cui c’è bisogno di grandi investimenti”. Così Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cassa Depositi e Prestiti, a margine del roadshow "Risorse e progetti per la Sicilia", che si è svolto al teatro Massimo di Palermo, in occasione dell'apertura del nuovo ufficio territoriale nel capoluogo siciliano. xd6/sat/gtr