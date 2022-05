ROMA (ITALPRESS) – Dopo il secondo posto di Emanuele Lambertini ieri nella prova di spada maschile cat. A l’Italia ha conquistato altri tre podi nel corso dell’ultima giornata di gare individuali di Coppa del Mondo in Thailandia. Nel fioretto femminile cat. A Andreea Mogos ha chiuso terza. L’azzurra, dopo una fase a gironi di 5 vittorie su 5 assalti, ha superato la turca Elke Van Achterberg 15-2 e, ai quarti, la portacolori di Hong Kong Shan Pui Fan 15-11. Giunta in semifinale ha poi perso il match contro l’ungherese Eva Andrea Hajmasi per 15-9. Ai piedi del podio si è fermata l’altra azzurra in gara, Loredana Trigilia, che si è classificata al quinto posto dopo avere battuto la francese Brianna Vide 15-9 e avere perso nei quarti contro la finalista Chui Yee Yu per una stoccata 15-14. Terzo anche Edoardo Giordan nella sciabola maschile cat. A: il romano delle Fiamme Oro ha prima battuto il coreano Jin Sol Lee 15-3 e poi il francese Moez El Assine 15-5. In semifinale ha poi incontrato il magiaro Richard Osvath, che ha avuto la meglio all’ultima stoccata 15-14. Nella stessa prova è finito quinto Matteo Dei Rossi, eliminato ai quarti dal tedesco Maurice Schmidt sul 15-10, fuori nel 16 Alberto Morelli per mano del giapponese Shintaro Kano 15-10.

Il terzo podio di giornata arriva grazie a Gianmarco Paolucci nella sciabola maschile cat. B, che è arrivato fino in semifinale e ha così concluso la sua gara al terzo posto. Il frascatano ha vinto 15-8 contro il thailandese Chitiptat Charoenta e 15-7 contro il polacco Michal Dabrowski prima di essere superato in semifinale 15-9 dal francese Maxime Valet. Nel fioretto femminile cat. B chiude ottava Alessia Biagini, sconfitta ai quarti 15-4 dall’atleta di Hong Kong Yui Chong Chan.

