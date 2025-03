CCNL Gas Acqua, aperte le trattative per il rinnovo

ROMA (ITALPRESS) – Oggi si sono aperte a Roma le trattative tra la delegazione di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e i rappresentanti di Utilitalia, Proxigas, Assogas, Anfida, le associazioni datoriali di categoria, per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore Gas Acqua in cui operano circa 50mila addetti in quasi 600 aziende, scaduto lo scorso 31 dicembre.

La richiesta economica avanzata delle tre organizzazioni sindacali nella piattaforma rivendicativa per il triennio 2025-2027 è di 315 euro complessivi (TEC) sul parametro di riferimento.

“La riduzione dell’orario a 38 ore settimanali per tutti e un aumento adeguato del salario, per far fronte al rincaro del costo della vita che si è abbattuto sulle lavoratrici ed i lavoratori, sono gli obiettivi che ci siamo dati in questo rinnovo. Sono misure normative necessarie per chi opera nel settore. Contiamo inoltre di definire, prima della chiusura della trattativa, la revisione del sistema classificatorio. Dovrà avere adeguata attenzione la formazione del personale, perché sia supportato in questo tempo di transizione del settore, soprattutto digitale. Infine è necessario costruire percorsi per rafforzare le norme sui temi della Salute, Sicurezza e Ambiente, l’intelligenza artificiale, la parità salariale di genere e la genitorialità”, si legge in una nota delle segretarie nazionali di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil nel loro intervento. Le parti – si legge ancora – hanno calendarizzato i prossimi appuntamenti per accelerare la trattativa e concluderla il prima possibile”.

