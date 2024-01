NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nove partite nella notte Nba. Il programma ne prevedeva 10, ma una, Utah Jazz-Golden State Warriors, è stata rinviata a causa del grave lutto che ha colpito gli ospiti. Non ce l’ha fatta, infatti, Dejan Milojevic, 46enne coach serbo membro dello staff tecnico di Steve Kerr ai Warriors, deceduto dopo un infarto avuto mentre era a cena col resto della squadra in un ristorante di Salt Lake City, città dove Curry e compagni avrebbero dovuto affrontare gli Utah Jazz di Simone Fontecchio. “Siamo assolutamente devastati dalla scomparsa improvvisa di Dejan Milojevic. Questo è un colpo scioccante e tragico per tutti coloro che sono associati ai Warriors e un momento incredibilmente difficile per la sua famiglia, i suoi amici e tutti noi che abbiamo avuto l’incredibile piacere di lavorare con lui. Siamo addolorati con e per sua moglie, Natasa, e i loro figli, Nikola e Masa” il post di Golden State. Milojevic era nello staff di Kerr dal 2021 ed era molto legato al connazionale e stella dei Denver Nuggets, Nikola Jokic.

Passando alle gare spiccano i successi di Cavaliers e Lakers. Cleveland travolge con un netto 135-95 Milwaukee che ha come alibi la pesante assenza dell’infortunato Giannis Antetokounmpo. Così per i Cavs è facile conquistare la sesta vittoria consectuiva, trascinati dai 33 punti che Niang mette a referto dalla panchina, ma anche dai 31 di Donovan Mitchell. Ottima anche la prestazione di Jarrett Allen che piazza una doppia doppia da 21 punti e 13 rimbalzi, troppo per i Bucks che senza la propria stella cedono nettamente.

Bel successo per i Lakers che a Los Angeles superano i Dallas Mavericks 127-110. Agli ospiti non basta la tripla doppia da 33 punti, 13 rimbalzi e 10 assist di un Doncic ritrovato dopo lo stop per infortunio. La vittoria dei gialloviola porta la firma di Anthony Davis, anche lui molto vicino alla tripla doppia grazie a 28 punti, 12 rimbalzi e 9 assist, ma anche quelle di Russell (29 punti) e LeBron James (25 punti, 8 rimbalzi e altrettanti assist).

Nelle altre gare della notte vittorie per Timberwolves (124-117 sui Pistons che lasciano in panchina Danilo Gallinari), Atlanta (106-104 su Orlando), Boston (117-98 contro San Antonio), Knicks (109-94 sui Rockets con 31 punti per Randle), Raptors (121-97 su Miami) e Portland (105-103 contro Brooklyn con 30 punti e 8 rimbalzi per Grant).

