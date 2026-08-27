Home Video News Cronaca Catturato nel Napoletano un latitante del clan camorristico Amato-Pagano
Catturato nel Napoletano un latitante del clan camorristico Amato-Pagano
NAPOLI (ITALPRESS) - Finisce la fuga di un presunto affiliato al clan camorristico Amato-Pagano, sfuggito alla cattura lo scorso 22 giugno. Gli agenti della Direzione Investigativa Antimafia, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Casoria, hanno arrestato l'uomo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli. L'indagato è accusato, in concorso con altre due persone già arrestate due mesi fa, di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Dda partenopea, il gruppo criminale operava nel territorio di Casavatore prendendo di mira ed estorcendo denaro agli imprenditori edili della zona. pc/mca1 (Fonte video: Dia)