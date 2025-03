WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) – Il senatore repubblicano John Cornyn, membro del Comitato per l’intelligence del Senato, ha chiesto ulteriori indagini sulla chat di Signal tra alti funzionari dell’amministrazione sui piani di attacco Usa contro i ribelli Houthi in Yemen.

Secondo quanto riferisce la Cnn, Cornyn si è però rifiutato di dire se ritiene che siano state discusse informazioni riservate nella catena dei messaggi. “Penso solo che ci saranno, dovranno esserci, ulteriori indagini sui fatti e sulle circostanze”, ha affermato. I messaggi sono venuti alla luce dopo che un giornalista di The Atlantic è stato aggiunto accidentalmente al gruppo. Il Senate Intelligence Committee ha tenuto un’udienza su quanto accaduto questa mattina. Il direttore dell’intelligence nazionale Tulsi Gabbard e il direttore della Cia John Ratcliffe erano tra coloro che hanno testimoniato.

“Penso che per alcune persone potrebbe essere una sorpresa che la comunità dell’intelligence utilizzi app commerciali crittografate per comunicare al di fuori dei sistemi classificati. E poi c’è la questione dei registri governativi. In genere, c’è un requisito di conservazione e alcuni altri requisiti, tra cui le indagini della Freedom of Information Foundation sui registri pubblici. Quindi penso che dovremo semplicemente arrivare in fondo a questa questione”, ha detto Cornyn.

Nel frattempo, il vicepresidente del comitato, il senatore democratico Mark Warner, ha criticato duramente i funzionari dell’intelligence che hanno testimoniato per non aver riconosciuto la gravità dell’incidente e ha affermato che il segretario alla Difesa Pete Hegseth dovrebbe dimettersi. “Non abbiamo nemmeno ricevuto delle scuse. Non abbiamo nemmeno ricevuto un riconoscimento. Se gli Houthi avessero ricevuto queste informazioni, avrebbero potuto riposizionare le loro difese e vite americane avrebbero potuto essere e probabilmente sarebbero state perse”, ha detto Warner.

