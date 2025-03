WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) – L’organizzazione non-profit American Oversight ha depositato una denuncia per aprire una causa contro il team per la sicurezza dell’amministrazione Trump. Secondo quanto riferisce l’emittente Cnn, la denuncia è stata depositata ieri e vede al centro le pratiche di tenuta dei registri delle agenzie per la sicurezza. La causa è la prima a portare il caso della chat di Signal, in cui un giornalista è stato erroneamente inserito, davanti a un giudice federale.

Il caso è stato assegnato al giudice James Boasberg, già noto per essere in contrasto con la Casa Bianca a causa del divieto da lui imposto di applicare una legge sui poteri in caso di guerra nei confronti di presunti membri di una gang venezuelana.

LE PAROLE DI DONALD TRUMP

“Non c’erano dettagli, non c’era nulla lì dentro che potesse compromettere le operazioni e non c’è stato alcun impatto sull’attacco, che ha avuto molto successo”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a proposito dell’inserimento di un giornalista nella chat di Signal in cui erano condivise informazioni sulle operazioni Usa contro obiettivi Houthi in Yemen.

Il presidente, in un’intervista telefonica al “The Vince Show“, ha ribadito che non c’era nulla che avrebbe potuto “compromettere” i piani di attacco, aggiungendo che però “qualcuno potrebbe avere sbagliato”. Trump ha definito l’episodio “un errore tecnico piuttosto che una violazione” di informazioni riservate. “Qualcuno nel mio gruppo ha sbagliato oppure il segnale è pessimo”, ha detto il capo della Casa Bianca, ironizzando sul nome dell’App utilizzata. “Penso che arriveremo in fondo alla questione molto rapidamente. E, davvero, non è un grosso problema”, ha concluso Trump. In precedenza, l’emittente televisiva Cnn aveva riferito le dichiarazioni di un funzionario Usa secondo cui le informazioni divulgate dal segretario alla Difesa Pete Hegseth nella chat di Signal erano “altamente classificate” nel momento in cui erano state scritte scritte, soprattutto perché l’operazione non era ancora iniziata.

