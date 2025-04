Caso Sangiuliano, il Tribunale dei Ministri archivia le accuse

ROMA (ITALPRESS) – Il Tribunale dei Ministri ha archiviato le accuse di peculato e rivelazione del segreto di ufficio a carico di Gennaro Sangiuliano.

Il commento di Schifone

“Sempre sicuri della correttezza istituzionale di Sangiuliano, oggi la conferma pubblica della sua integrità morale. Ha pagato un becero e feroce attacco mediatico della sinistra radical chic infastidita se non impaurita da un ministro che stava sconvolgendo la sua cosiddetta egemonia. Resta l’amarezza di aver perso un grande ministro della Cultura che tanto ha dato e tanto poteva ancora dare, in particolare per Napoli e la Campania”. Così Luciano Schifone, già consigliere del ministro della Cultura e componente della Direzione nazionale di Fratelli d’Italia, commenta la decisione del Tribunale dei Ministri che ha archiviato le accuse mosse all’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).