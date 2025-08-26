Caso Pifferi, la perizia “Era capace di intendere e di volere”

MILANO (ITALPRESS) – Secondo il Tribunale di Milano Alessia Pifferi era pienamente capace di intendere e volere quando lasciò morire la figlia Diana, di quasi un anno e mezzo, abbandonata da sola a casa per sei giorni nel luglio 2022. Una nuova valutazione, richiesta dalla difesa in appello, affidata a tre esperti, ha confermato la capacità di intendere e volere di Alessia Pifferi.

