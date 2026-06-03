Casa, presentato il disegno di legge per la riforma della professione di agente immobiliare

ROMA (ITALPRESS) – Modernizzare e qualificare ulteriormente la professione dell’agente immobiliare, rafforzare la tutela dei cittadini e contrastare l’abusivismo nel settore dell’intermediazione immobiliare: è l’obiettivo del disegno di legge di riforma della professione di agente immobiliare, a prima firma del senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

“Oggi c’è bisogno di un professionista preparato per dare garanzie al cittadino – ha detto Fabrizio Segalerba, presidente nazionale di Fiaip, nel corso della conferenza stampa di presentazione, alla Camera. “Questa è una riforma orientata ad elevare la qualità professionale della categoria e a rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e professionisti del settore immobiliare”, aggiunge. Il disegno di legge AS 1894, contiene un organico aggiornamento della normativa che disciplina l’attività degli agenti immobiliari, intervendo sulla storica legge n.39 del 1989.

“Con questo disegno di legge si intende adeguare la disciplina della professione alle trasformazioni del mercato immobiliare e alle nuove esigenze dei cittadini valorizzando il ruolo degli agenti immobiliari professionali, quali soggetti centrali di garanzia, trasparenza e sicurezza nelle transizioni immobiliari – le parole del senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri -. Comprare una casa non è un investimento banale”.

Per il collega forzista di Gasparri, Adriano Paroli “avere un ministero che si occupi della casa è sulla carta positivo, può essere un’idea se non diventa uno spot e si occupa di fiscalità, oggi sappiamo bene che il tema della casa è fondamantale, centrale per l’attenzione del governo, del parlamento. La casa è un investimento solido, è chiaro che le tasse oggi rischiano di incidere in modo abnorme sulle rendite, c’è una tassazione veramente troppo alta, il ministero della casa ha senso se si occupa anche della fiscalità”.

Il disegno di legge introduce importanti novità in materia di formazione continua obbligatoria, con crediti formativi certificati dalle associazioni di categoria e la presenza di agenti immobiliari esperti nelle commissioni d’esame camerali, l’introduzione di un percorso universitario dedicato per l’accesso alla professione, previsione della forma scritta nell’esercizio dell’attività di mediazione, la possibilità di intermediare quote societarie immobiliari senza ulteriori abilitazioni la facoltà di utilizzare un conto dedicato e segregato per la gestione tracciabile delle somme ricevute nelle trattative, e l’inquadramento dei servizi di proprety management.

I rappresentanti della consulta delle associazioni rappresentative del settore, Fiaip, Anama e Fimaa, sottolineano l’importanza di avere un intervento in grado di riformare la categoria: “Dopo oltre 37 anni si avvia, finalmente, un percorso di aggiornamento normativo orientato ad elevare qualità competenza, trasparenza e legalità nell’esercizio della professione di agente immobiliare a tutela dei cittadini e della credibilità dell’intero”.

– foto ufficio stampa Fiaip –

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