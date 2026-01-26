Casa Bianca “Nessuno, compreso Trump, vuole vedere persone uccise nelle strade americane”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Nessuno alla Casa Bianca, incluso il presidente Trump, vuole vedere persone ferite o uccise nelle strade americane”, ha dichiarato la portavoce Karoline Leavitt nel briefing della Casa Bianca, riferendosi agli eventi di Minneapolis del fine settimana. Tra le vittime, Leavitt ha citato “Renee Good, Alex Pretti, i coraggiosi uomini e donne delle forze dell’ordine federali e i molti americani che sono stati vittime di criminali immigrati clandestini”.

La portavoce ha aggiunto altri casi recenti, sottolineando che “molti americani sono stati brutalmente uccise da criminali immigrati all’inizio di questo mese, e un immigrato dal Messico con una lunga storia criminale, entrato nel nostro Paese durante l’amministrazione di Joe Biden, ha lanciato una pietra grande come una palla da baseball contro uno scuolabus con bambini in New Jersey, fratturando il cranio a un bambino innocente di otto anni”. “La sparatoria di sabato rimane sotto indagine attiva da parte del Dipartimento per la Sicurezza Interna e dell’FBI”, ha precisato Leavitt, aggiungendo che “l’amministrazione sta esaminando tutto rispetto all’episodio e lascerà che l’indagine segua il suo corso”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).