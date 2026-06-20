Cas Space porta Kinetica-1 a quota 100 satelliti in orbita

ROMA (ITALPRESS/ECONOMIADELLOSPAZIO) – La crescita del settore dei lanci commerciali in Cina sta producendo nuove milestone operative che riflettono la progressiva maturazione degli operatori privati del Paese. In questo contesto, Kinetica-1 ha raggiunto un traguardo significativo che offre un’indicazione concreta sull’evoluzione della capacità industriale cinese nel mercato dell’accesso allo spazio.

Secondo quanto comunicato su X da CAS Space il 15 giugno 2026, la missione Kinetica-1 Y14 ha portato in orbita otto satelliti rideshare. Con questo volo, il vettore ha raggiunto la quota di 100 satelliti complessivamente lanciati, diventando, secondo quanto dichiarato dall’azienda, il primo lanciatore sviluppato da un operatore privato cinese a conseguire questo risultato.

Kinetica-1 e la maturazione dei lanci privati cinesi La soglia dei 100 satelliti rappresenta più di una semplice milestone numerica. Nel settore dei lanci commerciali, infatti, la capacità di accumulare missioni e trasportare un numero crescente di payload costituisce un indicatore della solidità operativa di un programma e della sua capacità di attrarre clienti istituzionali e commerciali.

Il risultato ottenuto da Kinetica-1 assume quindi una valenza industriale. La missione Y14 conferma la continuità delle attività del vettore e testimonia il consolidamento di un segmento che negli ultimi anni ha visto la nascita di numerose iniziative private sostenute dall’espansione della domanda di servizi spaziali.

-Foto IPA Agency-

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