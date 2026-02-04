Carrello della spesa, gli italiani scelgono cibo sano e proteico

ROMA (ITALPRESS) - Cambia il modo di fare la spesa degli italiani e a guidare le scelte è sempre di più l’attenzione alla salute e allo stile di vita. A raccontarlo è la diciottesima edizione dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy, che analizza le etichette di quasi 149 mila prodotti alimentari e di largo consumo, incrociandole con i dati di vendita della grande distribuzione. Da questi prodotti passa ormai la gran parte della spesa degli italiani: oltre 56 miliardi di euro di vendite in un anno, pari a più dell'80% del mercato dei supermercati. Numeri importanti che però nascondono una trasformazione più profonda: non è solo quanto si compra, ma cosa finisce oggi nel carrello. Nel settore agroalimentare crescono i prodotti ricchi di proteine e quelli con meno zuccheri, segno di una maggiore attenzione all’equilibrio nutrizionale. Avanza anche il consumo di alimenti plant based, vegetariani e vegani, insieme a quelli che in etichetta richiamano artigianalità e tradizione produttiva. Si rafforza inoltre il mondo dei cosiddetti “super ingredienti”: dall’avena all’avocado, dal pistacchio al matcha, sempre più presenti nei prodotti confezionati. Sono oltre 15 mila le referenze che li utilizzano, per un valore di vendita superiore ai 5 miliardi di euro. Tiene il cibo identitario, con oltre 28 mila prodotti che valorizzano l’origine e il territorio, come Made in Italy, Dop e Igp, mentre rallenta l’appeal delle etichette che puntano su slogan generici come “100% italiano” o su messaggi green. Importante anche il segmento del “free from”, cioè i prodotti senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti, che supera i 12 miliardi di euro di vendite e continua a crescere a valore. Il quadro che emerge è quello di un consumatore più consapevole, che sceglie il cibo non solo per prezzo o abitudine, ma per ciò che rappresenta: benessere, qualità e coerenza con il proprio stile di vita. Un cambiamento che sta ridisegnando l’offerta agroalimentare sugli scaffali italiani. abr/gtr/col