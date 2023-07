PALERMO (ITALPRESS) – “Mi ero fatto un’idea ben chiara già a dicembre quando avevo denunciato all’Antitrust il duopolio tra due compagnie, Ita Airways e Ryanair che hanno lavorato senza farsi concorrenza. Abbiamo poi ripetuto la denuncia a Pasqua, ma ancora attendiamo risposte. Non mi sento solo in questa battaglia, sento con me il popolo siciliano. Ora, però, con l’arrivo dell’estate, si sta ripetendo lo stesso scenario: mi sarei aspettato un pò prima un intervento del governo”. Così il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, a Diario del giorno su Rete 4 in merito al caro voli da e verso l’isola e riferendosi all’iniziativa dell ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, che più tardi in Consiglio dei ministri, farà una “informativa sul caro prezzi di alcuni beni di prima necessità e sui voli aerei nazionali”. “E’ un fatto che non scopriamo ora – ha aggiunto -, adesso assistiamo a una deregulation, con i prezzi che sono impazziti nonostante un abbassamento del costo del carburante. E’ in atto una brutale speculazione sulla pelle degli italiani”, ha concluso.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).