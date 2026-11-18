Home Video News Xinhua Carney, ampio potenziale di cooperazione con la Cina sull’energia pulita
Carney, ampio potenziale di cooperazione con la Cina sull’energia pulita
Ogni economia dell'APEC contribuisce alla transizione verde con i propri punti di forza e il Canada vede un enorme potenziale di cooperazione con la Cina, leader mondiale nell'eolico, nel solare e nei sistemi di accumulo di energia, ha dichiarato oggi il primo ministro canadese Mark Carney in occasione del Vertice dei CEO dell'APEC 2026, a Shenzhen, in Cina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/(Fonte video: Xinhua)