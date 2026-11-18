Carney, ampio potenziale di cooperazione con la Cina sull’energia pulita

Ogni economia dell'APEC contribuisce alla transizione verde con i propri punti di forza e il Canada vede un enorme potenziale di cooperazione con la Cina, leader mondiale nell'eolico, nel solare e nei sistemi di accumulo di energia, ha dichiarato oggi il primo ministro canadese Mark Carney in occasione del Vertice dei CEO dell'APEC 2026, a Shenzhen, in Cina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/(Fonte video: Xinhua)