Carlos Alcaraz si ritira dal torneo Atp di Barcellona per un problema al polso destro

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Carlos Alcaraz si è ritirato dal “Barcelona Open Banc Sabadell”, Atp 500 da 2.950.310 in corso sulla terra rossa della città catalana. Il fuoriclasse spagnolo, numero 2 del mondo e primo favorito del torneo catalano, non si è allenato oggi dopo l‘infortunio al polso destro patito martedì nel nono game del suo debutto contro il finlandese Otto Virtanen.

“È un infortunio più serio di quanto ci aspettassimo, devo ascoltare il mio corpo e assicurarmi che non mi crei problemi in futuro. Con grande tristezza, devo tornare a casa e recuperare il prima possibile”, ha spiegato il campione murciano, che non potrà dunque difendere la finale conquistata lo scorso anno e che dovrà rinunciare, almeno momentaneamente, all’assalto alla poltrona di numero uno del ranking mondiale di Jannik Sinner. L’altoatesino arriverà così al Mutua Madrid Open da numero uno del mondo con un vantaggio di 390 punti. Per il quinto anno consecutivo, ‘Carlitos’ non potrà completare tutti i tornei sulla terra battuta che precedono il Roland Garros.

La sua prossima tappa è proprio Madrid, che inizierà il 22 aprile. Il sette volte campione Slam ha già avuto una brutta esperienza con l’avambraccio due anni fa, sempre all’inizio della stagione europea sulla terra battuta. Durante il suo primo allenamento a Montecarlo che fu colpito da un edema che lo costrinse a ritirarsi dal Masters 1000 nel Principato, da Barcellona e da Roma, e dovette giocare nonostante il fastidio al Mutua Madrid Open, dove perse nei quarti di finale contro Andrey Rublev.

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