Carburanti, Salvini “Sbloccate ulteriori risorse per coprire caro gasolio”

MILANO (ITALPRESS) - "È andata bene. Abbiamo sbloccato ulteriori risorse per andare a coprire il caro gasolio dal primo marzo fino a ottobre. Sono in corso di elaborazione le pratiche, perché ci sono più di 32mila domande sulle 99mila imprese dell'autotrasporto, quindi a giorni verranno saldati i primi importi". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in Prefettura a Milano dopo la riunione del Cdm. xu9/ads/mca3