Carburanti, ad agosto prezzi ai minimi

ROMA (ITALPRESS) - Nella seconda metà di agosto i prezzi dei carburanti continuano a scendere. Alla vigilia dell’ultimo esodo estivo, la benzina si attesta a 1,70 euro al litro e il gasolio a 1,63, con un ribasso rispettivamente di 13 e 11 centesimi rispetto a gennaio. Dopo un anno caratterizzato da un trend quasi sempre al ribasso, interrotto solo a giugno dalle tensioni in Medio Oriente, il 2025 segna livelli che non si vedevano dal 2021, prima dell’invasione russa dell’Ucraina. Rispetto ad agosto 2024 la benzina costa 11 centesimi in meno e il gasolio 6; se si guarda al 2023, il calo supera i 23 centesimi per la benzina e i 19 per il gasolio. Ancora più evidente il divario con il 2022, quando, nonostante la riduzione delle accise, i listini erano più alti di quasi 38 centesimi per la benzina e oltre 45 per il gasolio. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sottolinea che il monitoraggio sarà costante, con report settimanali e la segnalazione alla Guardia di Finanza di eventuali anomalie, per garantire la massima trasparenza nel mercato dei carburanti. abr/gsl