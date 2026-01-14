Carabinieri, Tajani e Luongo avviano un ciclo di incontri sulla diplomazia alla Scuola Ufficiali

ROMA (ITALPRESS) – “La Scuola Ufficiali incontra la diplomazia”. Si è aperto oggi, alla presenza del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani e del comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo, un ciclo di conferenze rivolto agli ufficiali frequentatori.

“L’attività formativa, che vedrà alternarsi esperti di altissimo profilo – si legge in una nota -, è stata concepita per approfondire temi cruciali quali la sicurezza internazionale e la gestione delle crisi, per comprendere il ruolo svolto dalla Farnesina nella gestione della politica estera. Un’opportunità di grande valore che risponde ad una visione multidisciplinare ed integrata della formazione, fondamentale per la crescita professionale dei militari dell’Arma”.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).