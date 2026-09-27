Carabinieri e Fao, il 7 e 8 ottobre a Roma un summit sulla natura e sulla stabilità globale

ROMA (ITALPRESS) – Strategie integrate per la resilienza degli ecosistemi, la mitigazione climatica e la sicurezza sanitaria saranno al centro della conferenza internazionale “Natura, Clima e Stabilità Globale”, organizzata dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFAA) dell’Arma dei Carabinieri in collaborazione con la FAO. L’appuntamento è in programma a Roma il 7 e 8 ottobre, come summit preparatorio alla COP31 di Antalya.

La prima giornata si svolgerà a Palazzo Rospigliosi, mentre il secondo appuntamento è previsto al Circo Massimo, nell’ambito dell’evento internazionale “From Seeds to Food” promosso dalla FAO. Al centro dei lavori il rapporto tra tutela della biodiversità e politiche climatiche, con l’obiettivo di rafforzare l’integrazione tra conservazione degli ecosistemi, contrasto ai cambiamenti climatici e sicurezza sanitaria.

La conferenza si inserisce nella collaborazione tra CUFAA e FAO sui temi della conservazione della biodiversità e della gestione sostenibile del patrimonio naturale. Tra gli argomenti affrontati anche l’approccio One Health, con particolare attenzione al ruolo della tutela degli habitat e del contrasto ai crimini ambientali nella prevenzione dei rischi per la salute.

I lavori saranno articolati in cinque sessioni e una tavola rotonda e affronteranno, tra gli altri temi, la forestazione urbana, le pratiche agro-silvo-pastorali sostenibili e il presidio delle aree interne, in relazione alla sicurezza alimentare e alla resilienza degli ecosistemi.

-Foto locandina evento-

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