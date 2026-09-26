La Polizia risponde alle domande web sulla sicurezza stradale e in rete

ROMA (ITALPRESS) – ChiediloallaPolizia è il nuovo format social della Polizia di Stato per rispondere alle domande e alle curiosità dei cittadini sui temi della sicurezza in rete e stradale.

Attraverso questo nuovo servizio online, i cittadini, commentando i video pubblicati sulle pagine Instagram e Facebook della Polizia di Stato, potranno rivolgere domande ai poliziotti della Postale e della Stradale sui temi della sicurezza web e in strada.

Le risposte alle domande saranno poi fornite dagli stessi specialisti della Polizia di Stato in dei video che verranno pubblicati sempre sui canali social della Polizia. Il primo video è realizzato con Carlo, della Polizia postale, al quale è possibile rivolgere domande sui temi del mondo cyber, scrivendo un commento sotto il reel.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).