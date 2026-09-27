Pubblicato un nuovo bando per il servizio civile agricolo, ambientale e digitale. Abodi: “Ulteriori opportunità per i giovani”

ROMA (ITALPRESS) – Sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale è stato pubblicato un nuovo bando per un totale di 3.767 posti. In particolare, si tratta di 1.163 posizioni per il “Servizio civile agricolo”, 1.596 posizioni per quello “Ambientale”, 1.000 posizioni di operatore volontario nel Servizio Civile “Digitale” e 8 posizioni autofinanziate.

Per il ministro dello Sport e i Giovani, con delega al SCU, Andrea Abodi, “continuiamo ad offrire ai nostri giovani ulteriori opportunità di impegno a servizio delle comunità e con tre focus specifici sviluppati con i ministeri di riferimento dedicati alla tutela del nostro patrimonio ambientale, allo sviluppo di competenze digitali e alla promozione del settore agricolo, grazie anche alla preziosa collaborazione degli enti che configurano i progetti e gestiscono la relativa attuazione. Si consolida l’impegno di questo Governo, che in questi 4 anni ha sviluppato ulteriormente il sistema del servizio civile, non solo con più finanziamenti, che hanno portato a oltre 268.000 posizioni per i giovani tra i 18 e i 28 anni, ma anche qualificandolo maggiormente con il riconoscimento di una riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici a beneficio dei volontari che lo concludono e una certificazione delle competenze acquisite, sempre più orientata a valorizzare l’esperienza anche nella prospettiva dell’occupabilità lavorativa”, conclude Abodi.

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