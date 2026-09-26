Barbaro “Sul clima risorse efficaci e responsabilità condivisa, l’Italia mantiene gli impegni”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Gli eventi climatici estremi stanno producendo conseguenze economiche e sociali enormi, soprattutto nei Paesi e nelle comunità più vulnerabili. “Di fronte alla portata dei bisogni globali, è fondamentale che il Fondo per la risposta a Perdite e Danni sia messo nelle condizioni di intervenire efficacemente a sostegno dei Paesi più vulnerabili. Una priorità è incoraggiare contributi da tutte le fonti e superando i limiti di una dipendenza esclusiva dagli strumenti finanziari tradizionali”. È il messaggio portato dal sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza energetica Claudio Barbaro all’evento di alto livello “Expanding the finance base: the urgent case for scaling up loss and damage finance”, svoltosi a New York a margine dell’81^ Assemblea Generale delle Nazioni Unite e promosso dal Governo delle Filippine e dal Segretariato del Fondo.

Nel suo intervento, Barbaro ha richiamato le conseguenze dei cambiamenti climatici sulle popolazioni e sulle economie, con particolare attenzione ai Paesi e alle comunità più vulnerabili, esprimendo anche la solidarietà dell’Italia al Nepal per i recenti eventi che hanno colpito il Paese. L’Italia aveva annunciato già alla COP28 di Dubai, nel 2023, un impegno di 100 milioni di euro a favore del Fondo. Il trasferimento dell’intero contributo è in fase di completamento.

“L’Italia è pienamente impegnata a costruire un quadro che garantisca un accesso semplice ed efficace, soprattutto per i Paesi più piccoli, poveri e vulnerabili”, ha sottolineato Barbaro, richiamando anche la necessità di assicurare efficienza nella valutazione delle proposte e nella capacità del Fondo di tradurre le risorse disponibili in interventi concreti.

L’Italia continuerà quindi a lavorare, anche in vista della COP31, per un Fondo efficace e accessibile, capace di coinvolgere una base diversificata di finanziatori e di indirizzare concretamente il sostegno verso i Paesi che ne hanno maggiore necessità.

-Foto ufficio stampa Sottosegretario Barbaro-

(ITALPRESS).