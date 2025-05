I Carabinieri e l’Agenzia Digitale firmano un protocollo d’intesa per la cultura della sicurezza

ROMA (ITALPRESS) – L‘Arma dei Carabinieri e l’Agenzia per l’Italia Digitale hanno siglato un protocollo d’intesa per avviare una collaborazione volta a sensibilizzare Pubbliche Amministrazioni, imprese e cittadini, sul tema della digitalizzazione dei servizi e della sicurezza delle operazioni on line, con particolare attenzione al tema dell’identità digitale.

Oggi, presso il Comando Generale, è stato sottoscritto l’accordo dal Comandante Generale, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo e dal Direttore Generale di AgID, Mario Nobile. Le aree di collaborazione riguarderanno, in particolare, lo svolgimento di attività didattiche e formative e lo scambio di esperienze relative principalmente al settore tecnologico, con il fine di promuovere il processo di acquisizione e incremento delle competenze digitali.

Il protocollo d’intesa punta a semplificare il dialogo tra la Pubblica Amministrazione, i cittadini e le imprese, incrementare la qualità dei servizi pubblici digitali, rafforzare il processo di digitalizzazione e formazione degli operatori, nonché a condividere best practices tra le due Istituzioni. Nell’ambito dell’accordo, AgID si impegna a: programmare eventi formativi per il personale dell’Arma; fornire supporto logistico, consulenza e supporto tecnico per l’implementazione di soluzioni digitali avanzate all’interno dell’Arma dei Carabinieri; collaborare su progetti di ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie digitali.

L’Arma, invece, si rende disponibile a: diffondere a livello locale, sfruttando la propria capillarità sul territorio, le misure minime di sicurezza informatica e linee guida definite da AgID; aggiornare le brochure informative dedicate alle truffe a danno di anziani, richiamando le direttive dell’Ente; contribuire ad ogni altro asset che AgID svilupperà, nel corso del rapporto di collaborazione, al fine di favorire una gestione consapevole delle politiche della sicurezza informatica.

“La firma del protocollo tra l’Arma dei Carabinieri e l’Agenzia per l’Italia Digitale – si legge in una nota – segna un importante passo nell’affrontare, con decisione e fermezza, le nuove e complesse sfide legate all’era digitale con lo scopo di contribuire alla diffusione di una cultura dell’innovazione e promuovere l’acquisizione di competenze digitali a beneficio del Paese”.

