IA, Barachini “Responsabilità e fiducia, l’enciclica di Papa Leone deve guidarci”

ROMA (ITALPRESS) – “Serve un’intelligenza artificiale guidata dalla responsabilità umana e l’impegno a ricostruire la fiducia e risvegliare la speranza in un futuro a beneficio della persona. Se l’enciclica ‘Magnifica humanitas’ di Papa Leone XIV diventa la nostra guida a livello nazionale, comunitario e internazionale, questa tecnologia rivoluzionaria potrà creare realmente nuove opportunità per tutti”. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’editoria, Alberto Barachini, commenta così l’attesa enciclica del Santo Padre sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale. “Esprimo la mia riconoscenza per questa lettera apostolica del Pontefice – afferma l’esponente del Governo – che arriva in un momento delicatissimo dal punto di vista geopolitico e anche democratico, in relazione alla manipolazione della libertà d’informazione, compressa dall’esorbitante potere distributivo delle grandi piattaforme”.

“Il richiamo del Papa alla sussidiarietà, alla necessità, quindi, che i processi non si impongano dall’alto in modo opaco e unilaterale, ma siano orientati al bene comune mediante trasparenza, responsabilità e forme reali di partecipazione (verifiche indipendenti, trasparenza sugli algoritmi, accesso equo ai dati, strumenti di ricorso) è totalmente in linea con la Prima Relazione consegnata al Premier Giorgia Meloni dalla Commissione AI per l’informazione presieduta da Padre Paolo Benanti e istituita dal Dipartimento Editoria. Così come il monito del Papa a rendere chiare le responsabilità in tutti i passaggi: da chi progetta e addestra i sistemi fino a chi li utilizza e a chi decide di affidare ad essi le scelte concrete. Il Pontefice ritiene, infatti, decisivo ciò che chiamiamo accountability: la possibilità di identificare chi deve ‘rendere conto’ delle decisioni, motivarle, controllarle e, quando necessario, contestarle e rimediare ai danni che ne derivano. La Relazione si sofferma, infatti, sulla necessità di tracciare e rendere chiaro chi è l’autore del contenuto generato attraverso l’intelligenza artificiale. L’enciclica del Papa ci sprona, quindi, a continuare al meglio il lavoro intrapreso”. “Papa Leone – continua Barachini – mette in guardia anche da attacchi informatici, manipolazione di dati, campagne di influenza orchestrate con l’aiuto dell’IA che possono destabilizzare interi Paesi prima ancora che si arrivi a uno scontro armato aperto. E richiama l’attenzione sulla necessità di quadri giuridici adeguati, vigilanza indipendente, educazione degli utenti e una politica che non abdichi al proprio compito. Noi vogliamo assumerci le responsabilità di guidare questo difficile e velocissimo processo tecnologico, consapevoli che, come dice il Pontefice, occorre ricostruire la fiducia e che nessuno ricostruisce da solo”.

– foto di repertorio ufficio stampa Barachini –

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