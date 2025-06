Carabiniere ucciso a colpi di arma da fuoco in provincia di Brindisi

ROMA (ITALPRESS) – Un carabiniere è stato ucciso questa mattina a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, durante un’attività di controllo in contrada Rosea. Secondo le prime informazioni, sembra che il militare sia stato ucciso al termine dell’inseguimento di un’auto colpito mortalmente dalle persone in fuga. Le dinamiche dell’accaduto sono comunque in corso di accertamento.

MATTARELLA: “CONFIDO SI ARRIVI RAPIDAMENTE ALLA CATTURA DEI RESPONSABILI”

“Ho appreso con profondo dolore la notizia dell’uccisione del brigadiere capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie, avvenuta questa mattina nei pressi di Francavilla Fontana, durante un intervento operativo seguito ad un controllo stradale. Nel confidare che si arrivi rapidamente alla cattura dei responsabili, desidero esprimere a lei, signor comandante generale, e all’Arma dei Carabinieri sentimenti di solidarietà e vicinanza. La prego di far pervenire ai familiari del militare le espressioni della mia commossa partecipazione al loro dolore”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale Salvatore Luongo.

MELONI: “DOLORE E SDEGNO PER L’EFFERATA VIOLENZA”

“Esprimo il più profondo cordoglio per la morte del brigadiere capo dei carabinieri, Carlo Legrottaglie, ucciso nell’esercizio del suo dovere mentre interveniva a seguito di una rapina, questa mattina a Francavilla Fontana. Il dolore si unisce allo sdegno per l’efferata violenza contro un uomo in divisa, colpito mentre serviva lo Stato e proteggeva i cittadini. Alla sua famiglia, all’Arma dei carabinieri e a tutti i suoi cari va la mia più sentita vicinanza, personale e del Governo”. Così sui social la premier Giorgia Meloni.

CROSETTO: “GRANDE DOLORE”

“A nome mio personale e di ogni donna e uomo della Difesa esprimo profondo cordoglio per la drammatica morte del Brigadiere Capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie, servitore dello Stato vilmente ucciso mentre svolgeva, con coraggio e senso del dovere, il proprio lavoro a difesa e a tutela della collettività. Ci ha lasciato tenendo fede al giuramento prestato: proteggere a qualsiasi costo i cittadini e l’Italia. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo ai familiari, ai colleghi dell’Arma e al Comandante Generale Salvatore Luongo”. Così su X il ministro della Difesa Guido Crosetto.

